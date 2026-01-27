Усик провёл тренировку с ФК «Полесье»

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал о возвращении к футбольным тренировкам.

«Сегодня провёл свою первую футбольную тренировку в этом году! Было действительно здорово — движение, эмоции и командный дух. Спасибо за отличную атмосферу и энергию, ФК «Полесье», — написал Усик в своём аккаунте в социальной сети Х, сопроводив пост фотографиями с тренировки.

Фото: Из личного архива Александра Усика

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.