Усман — об отношениях с Хабибом и Исламом: просто очень близок с этими ребятами

Усман — об отношениях с Хабибом и Исламом: просто очень близок с этими ребятами
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман рассказал о своих отношениях с российскими бойцами Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

«Я люблю Ислама. На самом деле у нас не было возможности тренироваться вместе. Я хочу показать миру, что я по-прежнему лучший в мире.

Мы никогда не тренировались вместе, но мы хорошие друзья. Я также никогда не тренировался с Хабибом. Я просто очень близок с этими ребятами», — заявил Усман в интервью для YouTube-канала The Schmo.

В своём последнем бою против американца Хоакина Бакли Усман прервал серию из трёх поражений. Тогда поединок продлился пять раундов и завершился победой нигерийца единогласным решением судей. Всего за карьеру в ММА бывший чемпион UFC выиграл 21 бой при четырёх поражениях.

Комментарии
