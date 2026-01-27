Кооль: серебряный призёр ЧМ — звучит не очень хорошо. Меня не устраивает

Финалист чемпионата мира — 2025, трёхкратный чемпион России Евгений Кооль высказался о своём выступлении на минувшем мировом первенстве в Дубае (ОАЭ).

«Серебряный призёр чемпионата мира? Для меня это звучит не очень хорошо. Хотя для кого-то это крутое достижение, но не для меня. Как-то не очень у меня получилось. Если бы я стал чемпионом мира, то был бы другой разговор. Но мы всё равно двигаемся дальше, а серебряная медаль меня не устраивает. Но нечего расстраиваться, нужно вынести правильные выводы. В любом случае это отличный опыт», — приводит слова Кооля пресс-служба Федерации бокса России.

30 января на турнире IBA.PRO 14 Кооль проведёт шестираундовый поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг) с намибийцем Джонасом Джуниусом Джонасом.