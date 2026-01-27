Скидки
«Жили в машине». Арман Царукян рассказал о бедном детстве

Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о своём детстве, которое по его словам, не всегда было благополучным.

«Когда мне было 12 лет… Да, жизнь изменилась. В семь лет тоже было неплохо… Но с трёх до семи лет было тяжело. Мы спали в машине, у нас не было дома на тот момент. Было холодно, мы жили в холодном месте. И один дагестанец сказал: «Вы можете жить с нами, бесплатно». И мы прожили с ними один год до того, как построили свой дом», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Ранее Царукян снялся в шуточном ролике с Алексом Перейрой.

