«Топурия сейчас смеётся». Двалишвили оценил бой Гэтжи — Пимблетт

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

«Они просто жёстко дерутся, без хорошей техники. Илия [Топурия] сейчас смеётся, потому что у него очень высокий уровень бокса», — сказал Двалишвили в социальных сетях.

Ранее Жорж Сен-Пьер отреагировал на бой Гэтжи — Пимблетт.

Материалы по теме Жорж Сен-Пьер отреагировал на бой Гэтжи — Пимблетт

Пимблетт проиграл болевым приёмом на турнире по грэпплингу