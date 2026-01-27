Волкановски и Лопес провели битву взглядов перед реваншем на UFC 325

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски и его соперник бразилец Диего Лопес провели битву взглядов перед реваншем, который состоится 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

Александру Волкановски 37 лет. Австралиец выступает в UFC с 2016 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и три поражения.

Диего Лопесу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и два поражения.

Ранее Хорхе Масвидаль оценил шансы Евлоева в потенциальном бою с Волкановски.

Волкановски тренирует добивания в партере перед боем с Лопесом