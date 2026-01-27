Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски и Лопес провели битву взглядов перед реваншем на UFC 325

Волкановски и Лопес провели битву взглядов перед реваншем на UFC 325
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски и его соперник бразилец Диего Лопес провели битву взглядов перед реваншем, который состоится 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

Александру Волкановски 37 лет. Австралиец выступает в UFC с 2016 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и три поражения.

Диего Лопесу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и два поражения.

Ранее Хорхе Масвидаль оценил шансы Евлоева в потенциальном бою с Волкановски.

Материалы по теме
Хорхе Масвидаль оценил шансы Евлоева в потенциальном бою с Волкановски

Волкановски тренирует добивания в партере перед боем с Лопесом

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android