Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сонг Ядонг — о бое с О’Мэлли: я не проиграл

Сонг Ядонг — о бое с О’Мэлли: я не проиграл
Комментарии

Китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Сонг Ядонг прокомментировал поражение в поединке с американским экс-чемпионом Шоном О’Мэлли, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Ядонг уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«У меня шла кровь, но я не проиграл. Бой не получился идеальным, признаю. Никаких оправданий, продолжу развиваться и идти дальше», – написал Ядонг в социальных сетях.

Ранее Шон О’Мэлли высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула россиянином Петром Яном.

Материалы по теме
О’Мэлли: Пётр Ян — один из моих любимых бойцов

Шон О'Мэлли пнул болельщика в пятую точку во время визита в Японию

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android