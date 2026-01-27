Сонг Ядонг — о бое с О’Мэлли: я не проиграл

Китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Сонг Ядонг прокомментировал поражение в поединке с американским экс-чемпионом Шоном О’Мэлли, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Ядонг уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«У меня шла кровь, но я не проиграл. Бой не получился идеальным, признаю. Никаких оправданий, продолжу развиваться и идти дальше», – написал Ядонг в социальных сетях.

Ранее Шон О’Мэлли высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула россиянином Петром Яном.

