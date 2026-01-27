Никита Цзю назвал сроки следующего боя

Непобеждённый австралийский боец первого среднего дивизиона (до 69,9 кг) Никита Цзю высказался о сроках следующего поединка.

«Мы нацеливаемся на май. Я по-прежнему в форме. Я не боксировал, у меня было две недели отдыха, но я бегал. Как только я войду в тренировочный ритм, это будет не перезагрузка, это будет продолжение.

Следующий соперник? Понятия не имею, чего хочет моя команда. Если предположить, то это будет не шаг вперёд, а наращивание фундамента. Да, я занимаю шестое место в рейтинге IBF. Но у меня нет соответствующего опыта, для него нужны раунды», — приводит слова Цзю издание BoxingScene.