Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жан Силва вошёл в топ-6 полулёгкого веса UFC после победы над Арнольдом Алленом

Жан Силва вошёл в топ-6 полулёгкого веса UFC после победы над Арнольдом Алленом
Комментарии

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Бразильский боец Жан Силва вошёл в топ-6 полулёгкого веса (до 65 кг) после победы раздельным судейским решением над британцем Арнольдом Алленом.

Рейтинг полулёгкого веса UFC (топ-10):

Чемпион – Алекс Волкановски (Австралия)
1. Мовсар Евлоев (Россия).
2. Диего Лопес (Бразилия).
3. Яир Родригес (Мексика).
4. Лерон Мёрфи (Великобритания).
5. Алджамейн Стерлинг (США).
6. Жан Силва (Бразилия).
7. Арнольд Аллен (Великобритания).
8. Юссеф Залал (США).
9. Стив Гарсия (США).
10. Брайан Ортега (США).

Материалы по теме
Хорхе Масвидаль оценил шансы Евлоева в потенциальном бою с Волкановски

Мовсар Евлоев опубликовал видео с силовой тренировки

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android