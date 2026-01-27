Жан Силва вошёл в топ-6 полулёгкого веса UFC после победы над Арнольдом Алленом

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Бразильский боец Жан Силва вошёл в топ-6 полулёгкого веса (до 65 кг) после победы раздельным судейским решением над британцем Арнольдом Алленом.

Рейтинг полулёгкого веса UFC (топ-10):

Чемпион – Алекс Волкановски (Австралия)

1. Мовсар Евлоев (Россия).

2. Диего Лопес (Бразилия).

3. Яир Родригес (Мексика).

4. Лерон Мёрфи (Великобритания).

5. Алджамейн Стерлинг (США).

6. Жан Силва (Бразилия).

7. Арнольд Аллен (Великобритания).

8. Юссеф Залал (США).

9. Стив Гарсия (США).

10. Брайан Ортега (США).

Мовсар Евлоев опубликовал видео с силовой тренировки