О’Мэлли заявил, что мог завершить карьеру, если бы проиграл Ядонгу

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли признался, что мог завершить карьеру, если бы проиграл в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Никогда не знаешь наверняка… Но если бы я проиграл, то подумал: «Весогонка – отстой, к чёрту это!» Не знаю, поступил бы я так, но это возможно. Я завершу карьеру, когда почувствую, что время пришло. Если бы я проиграл, это мог быть мой последний бой. У меня хорошая жизнь.

Перед боем у меня была пугающая мысль: «Насколько сильно я этого хочу? Если мне придётся задаться этим вопросом в бою, смогу ли я выложиться так же, как в бою с Петром Яном?» И я получил ответ», — сказал О’Мэлли в интервью UFC.

Сонг Ядонг — о бое с О’Мэлли: я не проиграл
