Исраэль Адесанья поделился впечатлениями от боя Гэтжи — Пимблетт

Исраэль Адесанья поделился впечатлениями от боя Гэтжи — Пимблетт
Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

«Главное событие получилось крутым. Это было круто, как когда Форрест Гриффин и Стефан Боннар заявили о себе и заставили мир сказать: «Что за хрень?!» Это вторая часть, у UFC новая сделка с Paramount, и главное событие чертовски удалось», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

