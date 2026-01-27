Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: я до сих пор живу с родителями

Царукян: я до сих пор живу с родителями
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о становлении в MMA.

«Я сказал отцу: «Если я не смогу стать хорошим бойцом, просто скажи мне, и я уйду». Я начал выигрывать бои, стал чемпионом России, чемпионом Азии и чемпионом мира по MMA. И затем начал зарабатывать.

Когда мне было 18 лет, я зарабатывал $ 4 тыс. Да, боями. И ездил в Корею и получал $ 10 тыс. за бой. Это были хорошие деньги для меня. У тебя есть дом, машина, тебя кормят дома, и ты тратишь деньги на себя. Я до сих пор живу с родителями (улыбается)», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Материалы по теме
Камил Гаджиев: бой Царукяна с Гэтжи будет односторонним
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android