Царукян: я до сих пор живу с родителями

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о становлении в MMA.

«Я сказал отцу: «Если я не смогу стать хорошим бойцом, просто скажи мне, и я уйду». Я начал выигрывать бои, стал чемпионом России, чемпионом Азии и чемпионом мира по MMA. И затем начал зарабатывать.

Когда мне было 18 лет, я зарабатывал $ 4 тыс. Да, боями. И ездил в Корею и получал $ 10 тыс. за бой. Это были хорошие деньги для меня. У тебя есть дом, машина, тебя кормят дома, и ты тратишь деньги на себя. Я до сих пор живу с родителями (улыбается)», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.