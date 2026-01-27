Усман Нурмагомедов завершил подготовку к бою с Альфи Дэвисом

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов сообщил о завершении подготовки к поединку с британцем Альфи Дэвисом, который состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Тяжёлая работа позади, теперь осталось согнать вес и показать всему миру, на что я способен», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Усман победил единогласным решением в реванше с ирландцем Полом Хьюзом.

