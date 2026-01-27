UFC 325: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
31 января в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 325. В главном бою чемпион в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски проведёт реванш с бразильцем Диего Лопесом.
UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес
В соглавном событии австралийский боец в лёгком весе (до 70 кг) Дэн Хукер сразится с французом Бенуа Сен-Дени.
UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени
01 февраля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Дэн Хукер
Не началось
Бенуа Сен-Дени
Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Волкановски тренирует добивания в партере перед реваншем с Лопесом:
