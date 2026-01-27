Царукян — о бое с Махачевым в 2019 году: считал, что побью его, был очень уверен в себе

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о поражении в поединке с соотечественником Исламом Махачевым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года.

«Я знал, что побью его. Не знаю почему. Я считал, что побью его. Потому что я был очень уверен в себе. Вы должны быть уверенными в себе. Если бы я не воспользовался шансом, то сейчас мог бы быть дома, никогда бы не посетил Штаты, не выучил бы английский и не попал бы в UFC. Да, это был хороший бой», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Арман Царукян тренируется в частном самолёте