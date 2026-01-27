Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян — о бое с Махачевым в 2019 году: считал, что побью его, был очень уверен в себе

Царукян — о бое с Махачевым в 2019 году: считал, что побью его, был очень уверен в себе
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о поражении в поединке с соотечественником Исламом Махачевым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года.

«Я знал, что побью его. Не знаю почему. Я считал, что побью его. Потому что я был очень уверен в себе. Вы должны быть уверенными в себе. Если бы я не воспользовался шансом, то сейчас мог бы быть дома, никогда бы не посетил Штаты, не выучил бы английский и не попал бы в UFC. Да, это был хороший бой», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Материалы по теме
«Дайте бой за титул, я буду хорошим парнем». Арман Царукян обратился к UFC

Арман Царукян тренируется в частном самолёте

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android