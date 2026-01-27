Скидки
Бахрам Муртазалиев — Джош Келли: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

31 января в Ньюкасле (Великобритания) состоится вечер профессионального бокса. В главном бою чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO) проведёт защиту против британца Джоша Келли (17-1-1, 9 KO).

Все бои покажет стриминг-платформа DAZN. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Бахраму Муртазалиеву 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, в 2024-м стал чемпионом мира. В своём последнем бою в октябре 2024 года Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде австралийского экс-чемпиона Тима Цзю.

Комментарии
