Александр Волкановски — Диего Лопес: дата и время, во сколько начало, где смотреть

31 января в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 325. В главном бою чемпион в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски проведёт реванш с бразильцем Диего Лопесом.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Александру Волкановски 37 лет. Австралиец выступает в UFC с 2016 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и три поражения.

Диего Лопесу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и два поражения.