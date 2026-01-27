Скидки
Александр Волкановски — Диего Лопес: дата и время, во сколько начало, где смотреть

Александр Волкановски — Диего Лопес: дата и время, во сколько начало, где смотреть
Комментарии

31 января в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 325. В главном бою чемпион в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски проведёт реванш с бразильцем Диего Лопесом.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Александру Волкановски 37 лет. Австралиец выступает в UFC с 2016 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и три поражения.

Диего Лопесу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и два поражения.

