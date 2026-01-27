Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени: дата и время, где будет проходить, во сколько начало

31 января в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 325. В соглавном событии австралийский боец в лёгком весе (до 70 кг) Дэн Хукер сразится с французом Бенуа Сен-Дени.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Дэну Хукеру 35 лет. Австралиец выступает в UFC с 2014 года. Всего на его счету в организации 14 побед и девять поражений.

Бенуа Сен-Дени 30 лет. Француз дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации восемь побед и три поражения.