Главная Бокс/ММА Новости

Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи: дата и время, во сколько начало, где смотреть

Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи: дата и время, во сколько начало, где смотреть
Комментарии

31 января в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 325. В главном карде азербайджанский боец в лёгком весе (до 70 кг) Рафаэль Физиев сразится с бразильцем Маурисио Руффи.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи
01 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Рафаэль Физиев
Не началось
Маурисио Руффи

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Рафаэлю Физиеву 32 года. Азербайджанец дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в организации семь побед и четыре поражения.

Маурисио Руффи 29 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации три победы и одно поражение.

