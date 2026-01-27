Скидки
Инсайдер поделился подробностями организации следующего боя Бивола

Инсайдер поделился подробностями организации следующего боя Бивола
Авторитетный инсайдер и журналист Дэн Рафаэль сообщил на своей странице в социальной сети Х, что руководство Международной боксёрской федерации (IBF) назначило торги за право проведения поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по версии IBF в категории до 79,2 кг немцем Михаэлем Айфертом на 3 февраля.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

