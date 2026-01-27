Скидки
Бокс/ММА

Арман Царукян больше не первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, Пимблетт всё ещё в топ-5

Комментарии

Пресс-служба североамериканской организации UFC опубликовала обновлённый топ-15 лучших бойцов лиги в лёгком весе.

Российско-армянский боец Арман Царукян, занимавший продолжительное время первую строчку, был смещён американцем Джастином Гэтжи, который на прошедших выходных победил англичанина Пэдди Пимблетта единогласным решением судей и, таким образом, завоевал титул временного чемпиона UFC.

Рейтинг UFC в лёгком весе на 27 января

Чемпион — Илия Топурия (Испания, Грузия).
Временный чемпион — Джастин Гэтжи (США).
2. Арман Царукян.
3. Чарльз Оливейра.
4. Макс Холлоуэй.
5. Пэдди Пимблетт.
6. Дэн Хукер.
7. Матеуш Гамрот.
8. Бенуа Сен-Дени.
9. Рафаэль Физиев.
10. Ренато Мойкано.
11. Бенеил Дариуш.
12. Майкл Чендлер.
13. Мануэль Торрес.
14. Маурисио Руффи.
15. Фарес Зиам.

