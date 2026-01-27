Скидки
«Воспитание не купишь за миллионы». Менеджер Сен-Дени отреагировал на критику Царукяна

«Воспитание не купишь за миллионы». Менеджер Сен-Дени отреагировал на критику Царукяна
Комментарии

Гийом Пельтье, являющийся менеджером восьмого номера рейтинга UFC в лёгком весе француза Бенуа Сен-Дени, отреагировал на резкую критику в адрес его подопечного со стороны второго номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна.

«Честно говоря, мне нечего ответить этому папенькиному сынку. Пусть дальше транжирит отцовские деньги и бьёт соперников головой на взвешивании, а мы тем временем продолжим достойно представлять спорт. Воспитание не купишь, даже за миллионы», — сказал Пельтье в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

