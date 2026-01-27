Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски: Пётр из тех, кто не сдаётся. У Яна есть эта монгольская способность

Волкановски: Пётр из тех, кто не сдаётся. У Яна есть эта монгольская способность
Комментарии

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски с восхищением высказался в адрес чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна, отметив его стойкость.

«Мы знаем, что Пётр выходил на бой с травмой [в предыдущем поединке]. Он такой стойкий, Пётр из тех, кто не сдаётся. Я помню один из его поединков, когда он повредил ногу, но всё равно нашёл способ победить. У него есть эта монгольская способность, во всём», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее Волкановски и Лопес провели битву взглядов перед реваншем на UFC 325.

Материалы по теме
Видео
Волкановски и Лопес провели битву взглядов перед реваншем на UFC 325
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android