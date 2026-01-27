Волкановски: Пётр из тех, кто не сдаётся. У Яна есть эта монгольская способность

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски с восхищением высказался в адрес чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна, отметив его стойкость.

«Мы знаем, что Пётр выходил на бой с травмой [в предыдущем поединке]. Он такой стойкий, Пётр из тех, кто не сдаётся. Я помню один из его поединков, когда он повредил ногу, но всё равно нашёл способ победить. У него есть эта монгольская способность, во всём», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее Волкановски и Лопес провели битву взглядов перед реваншем на UFC 325.