«Он владеет суперударкой. Хочу, чтобы сделал хайлайт». Малыхин — о поединке Физиева в UFC

Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин поддержал своего товарища, а также девятого номера рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанца Рафаэля Физиева в преддверии его поединка с бразильцем Маурисио Руффи, который должен пройти на UFC 325.

«Как-то раз я прихожу в Tiger, и сидит парень со сломанной ногой в гипсе в повязке и бьёт грушу, тренируется еле как. И этим парнем был Рафаэль Физиев. Знаете, я даже форму оценивать не хочу. Просто знаю, что этот парень огромного духа, огромный мастер, и пускай в бою продемонстрирует всё, что хочет. Он владеет суперударкой, хорошей защитой от борьбы, сейчас Рафаэль провёл полный лагерь. Этот парень всегда идёт за красочными боями, которые нравятся нам, зрителям. Просто вперёд, Рафа. Хочу, чтобы он сделал хайлайт, который помнили бы годами. Рафа выиграет», — сказал Малыхин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.