Малыхин: когда у Петра Яна нет травм, это лучший боец на планете

Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин поделился мыслями о своём товарище, а также действующем обладателе титула UFC в легчайшем весе соотечественнике Петре Яне.

«Это была не лёгкая победа [в реванше с Мерабом Двалишвили]. Как можно называть какую-то победу топовых бойцов лёгкой? Это была рубка пять раундов, в которой Пётр был лучше. Его ничто не беспокоило. Когда у Петра нет травм, это лучший боец на планете. Так что у всех ребят [в легчайшем весе] проблемы, не только у Мераба», — сказал Малыхин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.