Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Малыхин: когда у Петра Яна нет травм, это лучший боец на планете

Малыхин: когда у Петра Яна нет травм, это лучший боец на планете
Комментарии

Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин поделился мыслями о своём товарище, а также действующем обладателе титула UFC в легчайшем весе соотечественнике Петре Яне.

«Это была не лёгкая победа [в реванше с Мерабом Двалишвили]. Как можно называть какую-то победу топовых бойцов лёгкой? Это была рубка пять раундов, в которой Пётр был лучше. Его ничто не беспокоило. Когда у Петра нет травм, это лучший боец на планете. Так что у всех ребят [в легчайшем весе] проблемы, не только у Мераба», — сказал Малыхин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме
Волкановски: Пётр из тех, кто не сдаётся. У Яна есть эта монгольская способность
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android