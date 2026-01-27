Скидки
«Попытаюсь его финишировать». Физиев заявил, что намерен переехать Руффи в бою на UFC 325

Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев поделился ожиданиями от предстоящего поединка с бразильцем Маурисио Руффи, который станет третьим по значимости событием на турнире UFC 325 в Австралии.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи
01 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Рафаэль Физиев
Не началось
Маурисио Руффи

«Всю свою жизнь я бился с такими как он, с сильными ударниками со всего мира. Маурисио далеко не первый оппонент в моей жизни, в моей карьере с хорошей, сильной ударкой. Я знаю, что он получил награду за лучший нокаут года. И это мотивирует меня еще жёстче его переехать. Он взял этот титул, и я хочу его забрать. Про этот бой я могу сказать только одно — весь поединок, все 15 минут я буду пытаться финишировать его», — сказал Физиев в интервью пресс-службе UFC.

