«Попытаюсь его финишировать». Физиев заявил, что намерен переехать Руффи в бою на UFC 325

Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев поделился ожиданиями от предстоящего поединка с бразильцем Маурисио Руффи, который станет третьим по значимости событием на турнире UFC 325 в Австралии.

«Всю свою жизнь я бился с такими как он, с сильными ударниками со всего мира. Маурисио далеко не первый оппонент в моей жизни, в моей карьере с хорошей, сильной ударкой. Я знаю, что он получил награду за лучший нокаут года. И это мотивирует меня еще жёстче его переехать. Он взял этот титул, и я хочу его забрать. Про этот бой я могу сказать только одно — весь поединок, все 15 минут я буду пытаться финишировать его», — сказал Физиев в интервью пресс-службе UFC.