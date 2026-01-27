Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В PFL впервые опубликовали рейтинги. Усман Нурмагомедов — лидер P4P, Немков — второй

В PFL впервые опубликовали рейтинги. Усман Нурмагомедов — лидер P4P, Немков — второй
Комментарии

Пресс-служба лиги PFL впервые опубликовала топ-10 лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий: в легчайшем (до 61 кг), в полулёгком (до 66 кг), в лёгком (до 70 кг), в полусреднем (до 77 кг), в среднем (до 84 кг), в полутяжёлом (до 93 кг), в тяжёлом (до 120 кг) и в женском наилегчайшем весе (до 57 кг).

Отметим, что лидером рейтинга P4P является действующий обладатель титула PFL в категории до 70 кг россиянин Усман Нурмагомедов, а вторую позицию занимает чемпион PFL в тяжёлом весе соотечественник Вадим Немков. Кроме того, пятое место в топ-15 лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий занял также представитель России Шамиль Мусаев.

Фото: Скриншот сайта PFL

Фото: Скриншот сайта PFL

Фото: Скриншот сайта PFL

Материалы по теме
«В день по 5-10 сообщений приходит: «Давай в UFC». Говорим с российской суперзвездой PFL
Эксклюзив
«В день по 5-10 сообщений приходит: «Давай в UFC». Говорим с российской суперзвездой PFL
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android