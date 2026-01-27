В PFL впервые опубликовали рейтинги. Усман Нурмагомедов — лидер P4P, Немков — второй

Пресс-служба лиги PFL впервые опубликовала топ-10 лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий: в легчайшем (до 61 кг), в полулёгком (до 66 кг), в лёгком (до 70 кг), в полусреднем (до 77 кг), в среднем (до 84 кг), в полутяжёлом (до 93 кг), в тяжёлом (до 120 кг) и в женском наилегчайшем весе (до 57 кг).

Отметим, что лидером рейтинга P4P является действующий обладатель титула PFL в категории до 70 кг россиянин Усман Нурмагомедов, а вторую позицию занимает чемпион PFL в тяжёлом весе соотечественник Вадим Немков. Кроме того, пятое место в топ-15 лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий занял также представитель России Шамиль Мусаев.

Фото: Скриншот сайта PFL

