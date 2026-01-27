Илия Топурия выставил на продажу свой особняк за почти € 3 млн — источник

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия выставил на продажу свой дом, который располагается в элитном мадридском жилом комплексе Лас-Ломас, за € 2,9 млн. Об этом информирует портал infobae.

Согласно имеющейся информации, общая площадь дома составляет 1000 кв. м, а участка, на котором он располагается, — 2560 кв. м. Он был построен в авангардном стиле. Вилла расположена на нескольких этажах и находится под круглосуточной частной охраной.

На первом этаже находится большая гостиная, разделённая на несколько отдельных зон, предназначенных как для отдыха, так и для приёма гостей, а также кухня. Здесь же расположены четыре большие спальни, каждая – с собственной ванной комнатой, а также главная спальня с просторной гардеробной и отдельной ванной комнатой. Для автолюбителей предусмотрен гараж, вмещающий до шести машин.

Снаружи виллы располагается благоустроенный сад с зоной для барбекю и бассейном со встроенным джакузи. Кроме того, есть спа-зона и тренажёрный зал с полноценной ванной комнатой.