Масвидаль: Умар — один из лучших в мире. Его бой против Петра Яна будет просто безумным

Бывший двукратный претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль поддержал идею проведения поединка между россиянами Умаром Нурмагомедовым и действующим обладателем пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петром Яном, отметив большой потенциал Молодого орла.

«Умар — один из лучших парней в мире. Он исповедует сложный стиль. Я хочу увидеть бой Умара снова в ближайшее время против лучших в мире. Я действительно верю, что Умар, вероятно, мог бы стать чемпионом. И его поединок с Петром Яном будет просто безумным», — приводит слова Масвидаля аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.