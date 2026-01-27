Скидки
Бокс/ММА Новости

«Думал — может, я новый Фергюсон?» О'Мэлли признался, что боялся проиграть Ядонгу

«Думал — может, я новый Фергюсон?» О'Мэлли признался, что боялся проиграть Ядонгу
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли признался, что боялся уступить представителю Китаю Сонг Ядонгу в поединке, который состоятся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Встреча продлилась все три раунда и завершилась победой Сахарка единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли (W) — Сонг Ядонг
25 января 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Сонг Ядонг

Это было самое большое облегчение, которое я испытал после боя, потерпев два поражения. Думал — может, я новый Тони Фергюсон? Проиграю ещё четыре-пять боёв и перейду в бокс, в Zuffa Boxing, где стану драться за пару долларов, или сколько они там платят этим парням», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

