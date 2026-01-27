Непобеждённый чемпион The Ring и IBF Опетайя сообщил, когда дебютирует в Zuffa Boxing

30-летний непобеждённый чемпион The Ring и IBF в первом тяжёлом весе австралиец Джей Опетайя объявил, что его дебют под баннером североамериканской организации Zuffa Boxing состоится 8 марта, соперник будет определён позже.

«Я дебютирую в Zuffa 8 марта здесь, на арене «Meta APEX» в Лас-Вегасе», — приводит слова Опетайи портал Ready to Fight.

Джей в своём профессиональном рекорде имеет 29 побед, из которых 23 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профессионала Опетайя дебютировал в ринге в июле 2016 года. Австралийский боксёр работает в правосторонней стойке. Кроме того, Джей представлял Австралию на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне (Великобритания), где в итоге занял девятое место.