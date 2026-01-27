Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC: я — лучшая проверка для Махачева в полусреднем весе

Экс-чемпион UFC: я — лучшая проверка для Махачева в полусреднем весе
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман выразил уверенность, что даст самый сложный бой 34-летнему действующему обладателю титула UFC в категории до 77 кг россиянину Исламу Махачеву.

«Никаких разговоров не было, но не секрет, как я отношусь к Исламу. Мне нравится Ислам. Я считаю его великим чемпионом, однако также чувствую, что я — лучшая проверка для него в этом дивизионе. Немного странно, что мне приходится самому себя продвигать, рассказывать о своём уровне мастерства, о том, кто я и чего добился в этом спорте, но такова игра. Надеюсь, в UFC дадут мне возможность выйти в октагон против Ислама и показать, что я по-прежнему являюсь лучшим в мире. Понятия не имею [когда Махачев должен провести следующий бой], однако что касается меня, в UFC знают, что я всегда оправдываю их ожидания, будь то четырёх- или шестидневное уведомление. Я тот, к кому нужно обратиться», — приводит слова Усмана портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Видео
«Эй, будь проще». Хабиб провёл битву взглядов между Камару Усманом и Исламом Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android