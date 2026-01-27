Скидки
Адесанья: что думаю насчёт турнира в Белом доме? Не хочу драться перед кучкой политиков

Адесанья: что думаю насчёт турнира в Белом доме? Не хочу драться перед кучкой политиков
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья объяснил, что ему не нравится в концепции проведения турнира UFC в официальной резиденции президента США — в Белом доме.

«Хотел бы я подраться на турнире UFC в Белом доме? Не отказался бы, но надеюсь, что на нём будут присутствовать настоящие фанаты смешанных единоборств. Не хочу драться перед кучкой политиков, которым, на самом деле, плевать на ММА. Мне бы хотелось, чтобы болельщики также могли прийти на турнир и посмотреть шоу. Да, я бы не отказался от такой возможности», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.

