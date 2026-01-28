Скидки
Арман Царукян заявил, что хочет стать двойным чемпионом UFC

Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал о своих целях в североамериканской организации.

«Когда я стану чемпионом, хочу заработать много денег и стать лицом UFC, как ты (имеется в виду Даниэль Кормье. — Прим. «Чемпионата») семь лет назад. Мне бы хотелось иметь два чемпионских пояса на своих плечах и побегать с ними. Каким хочу, чтобы меня запомнили? Скромным с кучей поясов UFC на своих плечах, пытаться побить все рекорды и дать нечто хорошее этому миру. Может, построить какой-то хороший зал», — сказал Царукян в интервью Даниэлю Кормье на его YouTube-канале.

