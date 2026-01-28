Скидки
«Илия хорош». Арман Царукян выразил уважение Топурии, отметив его сильные стороны

«Илия хорош». Арман Царукян выразил уважение Топурии, отметив его сильные стороны
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян в уважительной манере высказался в адрес непобеждённого 29-летнего чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«Топурия — дерьмовый боец? Нет, я имел в виду, что он дерьмо, поскольку избегает поединка со мной. Но как боец Топурия хорош. Да, определённо я уважаю бойцовские способности Илии. У него есть мощь в руках, хороший бокс, мышление и прессинг. Так что если Илия пропускает удар, то не теряет самообладания. Топурия — хороший боец», — сказал Царукян в интервью Даниэлю Кормье на его YouTube-канале.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

