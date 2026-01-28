«Лёгкие деньги для меня». Царукян обозначил, с кем хочет провести следующий бой в UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал о желании провести следующий бой с действующим обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

«Я не вижу никого, с кем бы мог подраться. Если Холлоуэй одолеет Оливейру, то мог бы подраться с Максом. Но я не знаю, нужно ли это UFC. Для меня это лёгкие деньги, даже если учитывать, что на кону будет титул BMF. Завоевать его тоже неплохо», — сказал Царукян в интервью Даниэлю Кормье на его YouTube-канале.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.