Арман Царукян раскрыл, как его можно победить

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, каким способом его можно победить.

«Как меня можно победить? Вы должны перевести меня на землю первым, попытаться сделать это, поскольку, если ты не попытаешься, значит, я переведу. Если переведёшь меня первым, значит, бой будет близким. А если останешься в стойке, ты никак не добьёшься успеха», — сказал Царукян в интервью Даниэлю Кормье на его YouTube-канале.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.