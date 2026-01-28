Арман Царукян не исключил, что попытается завоевать титул UFC в полулёгком весе

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, что может спуститься в полулёгкий вес ради завоевания титула, если в следующем поединке не встретится с Джастином Гэтжи или Илией Топурией.

«Я постараюсь завоевать титул в полулёгком весе. Мы всё подсчитали, так что мой организм способен выступать в этой весовой категории», — приводит слова Царукяна аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.