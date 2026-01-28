Скидки
Бокс/ММА

Стал известен новый соперник Армана Царукяна в борцовской лиге RAF

Стал известен новый соперник Армана Царукяна в борцовской лиге RAF
Российско-армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян в своём телеграм-канале назвал имя соперника по следующему поединку в борцовской лиге RAF. Им станет известный в мире единоборств блогер Джорджио Пуллас.

Схватка между Арманом Царукяном и Джорджио Пулласом назначена на 28 февраля 2026 года и пройдёт в городе Темпе (США, Аризона).

10 января 2026 года Царукян провёл свой первый поединок под эгидой RAF, одержав досрочную победу (техническое падение) над американцем Лэнсом Палмером. Из шести профессиональных схваток в грэпплинге и борьбе за карьеру Арман выиграл пять и одну завершил вничью.

