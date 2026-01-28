Скидки
«Никаких оправданий». Пимблетт опубликовал пост после поражения от Гэтжи

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт опубликовал пост после поражения в поединке с американцем Джастином Гэтжи, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Надеюсь, всем понравился бой, как и мне. Хочу поблагодарить всех, кто пришёл поддержать меня, кто смотрел дома. Я в порядке, травм нет, я вышел на бой с отличным самочувствием, у меня был великолепный лагерь и лёгкая весогонка. Никаких оправданий, победил сильнейший. Джастин Гэтжи, поздравляю, брат, было честью разделить клетку с такой легендой. Иди и забери титул, твоя карьера этого заслуживает», — написал Пимблетт в социальных сетях.

