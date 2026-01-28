Скидки
Бокс/ММА Новости

Бахрам Муртазалиев и Джош Келли провели дуэль взглядов перед чемпионским боем

Бахрам Муртазалиев и Джош Келли провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
Комментарии

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев и его соперник британец Джош Келли провели дуэль взглядов перед своим поединком, который состоится 31 января в Ньюкасле (Великобритания).

Бахраму Муртазалиеву 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, в 2024-м стал чемпионом мира. В своём последнем бою в октябре 2024 года Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде австралийского экс-чемпиона Тима Цзю.

Джошу Келли 32 года. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году. Единственное поражение потерпел от россиянина Давида Аванесяна.

Рискованное возвращение российского чемпиона. Что подарит фанатам бой Муртазалиева и Келли
Рискованное возвращение российского чемпиона. Что подарит фанатам бой Муртазалиева и Келли
Все новости

