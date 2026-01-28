«Стану к титулу ближе, чем ты». Хукер подшутил над Царукяном в соцсетях

Австралийский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэн Хукер подшутил над бывшим соперником россиянином Арманом Царукяном.
«Через четыре дня стану к титулу ближе, чем ты», — написал Хукер в социальных сетях.
Напомним, поединок Царукяна и Хукера состоялся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) и завершился победой россиянина удушающим приёмом во втором раунде.
31 января на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия) Хукер сразится с французом Бенуа Сен-Дени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее Царукян обратился к UFC с просьбой дать ему бой за титул.
Арман Царукян борется с олимпийским чемпионом Сидаковым