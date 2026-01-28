Экс-чемпион UFC: Сонг победил О’Мэлли

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг прокомментировал результат поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между американцем Шоном О’Мэлли и китайцем Сонгом Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, О’Мэлли победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Я этого не ожидал. Считал, что Сонг победил со счётом 2-1. В любом случае поединок получился близким. Первые два раунда были очень близкими. Уважение О’Мэлли, он вернулся с победой, и это было непросто. Не назвал бы это ограблением», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

