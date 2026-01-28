Хорхе Масвидаль оценил бой Гэтжи — Пимблетт

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

«Хороший бой. Было много качелей… Уровень в стойке не был высоким, много ошибок, но если говорить о развлекательной стороне, это определённо был увлекательный поединок. Хорошая новость также заключается в том, что Пэдди не выиграл, потому что если бы он это сделал, его бы потушил Илия [Топурия]», — сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.