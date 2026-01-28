Масвидаль: Гэтжи должен уйти в закат, не нужно встречаться с Топурией

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль считает, что обладатель временного титула в лёгком весе (до 70 кг) соотечественник Джастин Гэтжи не сможет навязать конкуренцию лидеру дивизиона грузину Илии Топурии.

«Считаю, что Гэтжи должен завершить карьеру сейчас и уйти в закат, ему не нужно встречаться с Илией [Топурией]. И Пимблетт, и Гэтжи на голову хуже Илии, и их бой это показал. Хуже в борьбе, хуже в стойке, в защите, в атаке… Считаю, что Илия находится на другой планете, если сравнивать с этими парнями», — сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.

