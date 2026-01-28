Скидки
Экс-чемпион UFC Тейшейра прокомментировал видео схватки с Хабибом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Гловер Тейшейра прокомментировал попавшее в Сеть видео сватки с членом Зала славы россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб – икона спорта. Все хотят быть как он, Андерсон [Силва], Джон Джонс и Перейра. Когда я увидел его в Performance Institute, проводящего тренировку для учеников, воспользовался возможностью спросить его о проходе в одну ногу. Он схватил меня за руку, сказал «иди сюда» и показал. Мы немного подурачились, Хабиб дал мне пару советов», — приводит слова Тейшейры издание sherdog.com.

