Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«UFC не сотворят с Пэдди такое!» Масвидаль выступил против боя Царукян — Пимблетт

«UFC не сотворят с Пэдди такое!» Масвидаль выступил против боя Царукян — Пимблетт
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль не считает, что руководство организации устроит поединок в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и британцем Пэдди Пимблеттом.

«Возможно, UFC захотят защитить задницу Пимблетта, я не знаю… Арман? Нет, UFC не сотворят с ним такое! UFC не сделают этого с Пэдди. Они его любят. Арман — это плохой бой. Считаю, что Арман финиширует его», — сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.

Ранее бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер выступил за организацию боя Царукян — Пимблетт.

Материалы по теме
Экс-чемпион UFC: Пимблетт против Царукяна — это отличный бой

Арман Царукян борется с олимпийским чемпионом Сидаковым

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android