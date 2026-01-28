«UFC не сотворят с Пэдди такое!» Масвидаль выступил против боя Царукян — Пимблетт

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль не считает, что руководство организации устроит поединок в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и британцем Пэдди Пимблеттом.

«Возможно, UFC захотят защитить задницу Пимблетта, я не знаю… Арман? Нет, UFC не сотворят с ним такое! UFC не сделают этого с Пэдди. Они его любят. Арман — это плохой бой. Считаю, что Арман финиширует его», — сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.

Ранее бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер выступил за организацию боя Царукян — Пимблетт.

Арман Царукян борется с олимпийским чемпионом Сидаковым