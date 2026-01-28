Скидки
«Я куплю, если подерёшься со мной». Царукян отреагировал на слух о продаже дома Топурии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян отреагировал на слух о продаже дома действующего обладателя титула грузина Илии Топурии.

Напомним, ранее портал infobae сообщил, что Топурия выставил на продажу свой особняк в элитном мадридском жилом комплексе Лас-Ломас за € 2,9 млн.

«Я куплю твой дом, если ты согласишься подраться со мной следующим», — написал Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

Арман Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

Илия Топурия выставил на продажу свой особняк за почти € 3 млн — источник
