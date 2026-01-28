Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хорхе Масвидаль назвал свой счёт в бою О’Мэлли — Ядонг

Хорхе Масвидаль назвал свой счёт в бою О’Мэлли — Ядонг
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал результат поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественником Шоном О’Мэлли и китайцем Сонгом Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, О’Мэлли победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Это было близко. Думаю, Шон мог победить. Он мог украсть третий раунд. Первый раунд тоже получился близким, второй раунд остался за Ядонгом, который легко его выиграл. В третьем Сонг также выигрывал, но затем, примерно через полторы минуты, его бак начал пустеть, Шон смог перехватить инициативу и выкрасть раунд», — сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.

Материалы по теме
Сонг Ядонг — о бое с О’Мэлли: я не проиграл
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android