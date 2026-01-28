Хорхе Масвидаль назвал свой счёт в бою О’Мэлли — Ядонг

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал результат поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественником Шоном О’Мэлли и китайцем Сонгом Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, О’Мэлли победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Это было близко. Думаю, Шон мог победить. Он мог украсть третий раунд. Первый раунд тоже получился близким, второй раунд остался за Ядонгом, который легко его выиграл. В третьем Сонг также выигрывал, но затем, примерно через полторы минуты, его бак начал пустеть, Шон смог перехватить инициативу и выкрасть раунд», — сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.