Хукер: не понимаю, почему мы до сих пор не увидели бой Топурия – Царукян

Комментарии

Австралийский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэн Хукер выступил за скорейшую организацию поединка за титул между грузином Илией Топурией и россиянином Арманом Царукяном.

«Не понимаю, почему мы до сих пор не увидели бой Топурия — Царукян. В этом спорте важен момент. Арман находится на пике, как и Илия. Если вы будете сидеть и ждать, то в какой-то момент Топурия пройдёт свой пик. Этих парней может кто-то нокаутировать», — сказал Хукер на пресс-конференции.

Ранее Царукян заявил о готовности купить дом Топурии, по слухам, выставленный на продажу, но при одном условии.

